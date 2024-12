Tg24.sky.it - Giulia Cecchettin, dalla scoperta del corpo all'ergastolo per Filippo Turetta

Leggi su Tg24.sky.it

La studentessa di ingegneria biomedica di Vigonovo, in Veneto, è stata uccisa dal suo ex fidanzato con 75 coltellate nella notte tra l'11 e il 12 novembre 2023. Poco più di un anno dopo, il 3 dicembre 2024, la sentenza di primo grado:è stato condannato all'