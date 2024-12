Tg24.sky.it - Giornata internazionale disabilità, Mattarella: "Diritti sono misura civiltà di un popolo"

"L'affermazione deidelle persone condelladi un”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione delladelle persone con. “Questa- ha affermato- offre l'opportunità per valutare il cammino sin qui percorso dalla Repubblica nella applicazione dei principi di eguaglianza dei cittadini, sanciti dalla Costituzione. La Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 ha posto le basi per un nuovo approccio, riconoscendo che la comunità è, troppo spesso, in ritardo nell'accogliere le diversità”.