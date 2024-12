Quotidiano.net - Georgia Colkin nuovo country head in Uk di Barabino

Leggi su Quotidiano.net

& Partners ha nominatodirettore enel Regno Unito.ha lavorato in precedenza in& Partners oltre 12 anni fa e, oggi, rientra nel gruppo dopo aver maturato un'esperienza in ruoli di alto livello presso diverse altre società di comunicazione, tra cui Citigate Dewe Rogerson, Yellow Jersey e, più di recente, Montfort Communications. La nuova nomina, spiega una nota, "rafforza l'impegno di& Partners verso l'espansione internazionale, poiché mira a rafforzare ed espandere le sue attività nel Regno Unito puntando sia a rafforzare le attività locali che transfrontaliere. Con oltre 140 dipendenti,& Partners continua a supportare i clienti in tutto il mondo nei settori della comunicazione aziendale e finanziaria, dei Public Affairs, della gestione delle issue e delle crisi, delle comunicazioni digitali e di brand e nelle atticità di comunicazione Esg".