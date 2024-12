Veronasera.it - Gardaland e Ulss 9 Scaligera firmano un accordo per un "Turismo Sociale ed Inclusivo"

Leggi su Veronasera.it

Resort ha sottoscritto, presso la sede dell’in via Valverde a Verona, una convenzione per aderire al progetto regionale "ed", promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Regione Veneto operante sul territorio.