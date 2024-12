Sbircialanotizia.it - Francia, dal governo di coalizione al tecnico: cosa farà Macron se Barnier cade?

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'allarme del primo ministro: "Rischio di serie turbolenze finanziarie". Stasera il premier parlerà in tvappeso a un filo in. Il premier Michel, che stasera sarà ospite di Tf1 e France 2 per un'intervista in diretta da Matignon durante il telegiornale delle 20, ha avvertito ieri che c'è il rischio di .