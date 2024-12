Ilpiacenza.it - Foti ministro, Tarasconi: «Auspico che la sua esperienza sia un valore aggiunto»

Leggi su Ilpiacenza.it

«Anche a nome dei colleghi di Giunta, desidero rivolgere a Tommasoi migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo, importante incarico ministeriale che gli vede affidate deleghe, come quella al Pnrr, cruciali per lo sviluppo e l'innovazione delle città e delle province italiane». Alle.