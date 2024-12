Temporeale.info - Fondi / Sacro Natale: tornano ad esibirsi il tenore Mazzocchetti e il Maestro Laserra Ingrosso

Leggi su Temporeale.info

– Dopo il grande successo dello scorso 25 luglio in Piazza De Gasperi,ilPiero, ilLeonardoe lo Strings Woman Quartet. Stessa voce, ma location completamente diversa per trasportare il pubblico in una calda atmosfera con omaggi alla tradizione natalizia ma anche ai grandi classici .L'articoloadile ilTemporeale Quotidiano.