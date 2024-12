Scuolalink.it - Fondazione Decathlon promuove l’inclusione scolastica attraverso corsi di formazione gratuito per i docenti

Leggi su Scuolalink.it

Il comunicato stampa che segue ci è stato gentilmente inviato dall’Ufficio Stampa diItalia e riguarda un’iniziativa importante promossa dalla, mirata a favorirelo sport. A partire da gennaio 2024, la, in collaborazione con La Fabbrica Società Benefit, offrirà duedionline gratuiti per idelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questi performativi sono concepiti per fornire strumenti e strategie pratiche per garantire che ogni studente, indipendentemente dalle sue abilità, possa partecipare attivamente alle attività motorie e sportive, creando un ambiente scolastico inclusivo e privo di barriere. Un progetto che dimostra come lo sport possa essere un potente strumento di integrazione e crescita per tutti.