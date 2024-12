.com - Fiorentina, procuratore di Bove: “Mai visto tanto affetto, grazie a tutti. Anche al Real Madrid”

Leggi su .com

, perché mai avevouna cosa del genere e cosìdal mondo del calcio e non solo.a Emilio Butragueno che in nome e per ilmi ha contattato in continuazione per sapere di Edo. Andiamo avanti, più forti di prima"L'articolodi: “Maial” proviene da Firenze Post.