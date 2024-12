Ilgiorno.it - Feste a ritmo di musica

Per un Natale che si rispetti, sotto l'albero deve trovare posto anche un po' di. E le proposte sono delle più varie a partire da due grandi colossi dellaitaliana come Mina e Zucchero. La prima, con “Gassa d’amante” gioca con i generi e gli stilili e continua a ricordarci fino a che punto il talento e la libertà siano importanti. Zucchero invece presenta il suo secondo disco di cover. Anticipato dal singolo “Amor che Muovi il Sole”, in "DISCOVER" II l’artista reinterpreta alcune canzoni che più ha amato. 13 brani, dalla veste originale, per un Doppio LP stampato su vinile 180gr arancione e autografato dall’artista, a tiratura limitata.