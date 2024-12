Fanpage.it - Fedez e la stoccata a Chiara Ferragni a Real Talk: “Chi perde un marito trova un patrimonio”

Leggi su Fanpage.it

è stato ospite del format, su Youtube, in cui attraverso barre scritte da lui ha ripercorso alcuni momenti intricati della sua vita, lanciandoad ex amici come Luis Sal, passando per la ex mogliee parlando anche dell'indagine Doppia Curva.