F1 gara GP Abu Dhabi 2024 | programma date e diretta tv

Il Gran Premio di Abuè alle porte. Il paddock di F1 saluta il Qatar per raggiungere il circuito di Yas Marina dove, tra il 6 l’8 dicembre, è atteso il ventiquattresimo e ultimo round della stagione. In palio c’è ancora il Mondiale Costruttori, con McLaren e Ferrari coinvolte nella battaglia. La squadra di Woking è in vantaggio di ventuno punti, dopo non essere riuscita a sfruttare il primo match point dell’anno, disponibile in Qatar. La Rossa, per riuscire a centrare l’obiettivo, ha bisogno di un weekend perfetto.L’ultimadell’anno è attesa per domenica 8 dicembre, con i cinque semafori che si spegneranno alle 14:00 italiane. Il Gran Premio – ultimadi Sainz con Ferrari e di Hamilton con Mercedes – sarà disponibile inesclusivamente agli abbonati Sky. L’evento sarà infatti trasmesso sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme di Sky Go e di NOW.