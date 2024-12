Bergamonews.it - Ezio Mauro, Gigi Riva, cinema e allenamenti: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

L’incontro conall’Auditorium del Liceo Mascheroni aper Noesis,al Circolino di Città Alta,, il Training Space con allenamento in gruppo a Comun Nuovo, i Mercatini di Natale e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 3 dicembre.Ecco gli appuntamenti.Oggi alle 16 alDel Borgo, a, verrà proposta la visione del film “Madame Clicquot”. L’iniziativa rientra nel programma della rassegna “Pomeriggi al”.Oggi alle 16.45 alla biblioteca Pelandi, a, si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”, rassegna che propone letture nelle biblioteche della città per bambini dai 4 agli 8 anni.Sino al 24 dicembre a, in Piazza Vittorio Veneto, sarà allestito il Bosco di Babbo Natale.