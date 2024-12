Today.it - Eurolega, Virtus Bologna - Alba Berlino: dove vederla in diretta tv e in streaming

Leggi su Today.it

La squadra allenata da coach Luca Banchi è uscita dall'Adidas Arena sconfitta per 81-78 dal Paris Basketball, registrando così un record di 2-10 che la accomuna ai prossimi avversari. I teutonici dell'si confermano fanalino di coda dopo la disfatta per 85-103 subita per mano del.