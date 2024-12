Messinatoday.it - Escursione a Santa Maria del Bosco: la perla dei Nebrodi

Leggi su Messinatoday.it

Nuovatargata Sharing Sicily che si terrà il 7 dicembre e avrà come destinazionedelsuiOrientali."Si passeggerà tra maestosi cipressi, salici e il famoso Fassino da manna noto per l'estrazione della manna, in tempi antichi, usata come crema dolcificante.