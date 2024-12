Padovaoggi.it - Ergastolo a Turetta: da Giordani a Salvini, le reazioni della politica

Leggi su Padovaoggi.it

«Ho letto le parole di Gino Cecchettin dopo la sentenza, l’unica cosa che mi sento di dire è che le condivido dalla prima all’ultima, che sono impressionato e commosso dalla sua forza d’animo e dalla sua generosità, che è per merito di persone come lui così come di tutte e tutti quelli che si.