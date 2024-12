Vanityfair.it - Elon Musk, il giudice blocca il suo compenso record (da 101 miliardi di dollari) per il ruolo da Ceo di Tesla

Leggi su Vanityfair.it

Kathaleen St. Jude McCormick, della Delaware Court of Chancery, ha confermato la decisione che aveva già preso a gennaio 2024: secondo lei il pacchetto retributivo è eccessivo e non equo per gli azionisti