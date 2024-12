Feedpress.me - Edoardo Bove, nuova videochiamata con i compagni alla vigilia del derby di Coppa Italia con l'Empoli

aiper. Il centrocampista della Fiorentina, crollato in campo nei minuti iniziali della partita con l’Inter di domenica, ha parlato con la sua squadra dall’Ospedale Careggi dove è ricoverato in terapia intensiva, prima che iniziasse l'allenamento di rifinitura per la gara didi domani sera al Franchi con l’, come spiegato ieri.