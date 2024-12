Ilgiornaleditalia.it - Durante (LaPresse): "Scenario economico da valutare in base all'approccio di Trump; la guerra in Ucraina più risolvibile che in Medio Oriente"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il Giornale D'italia ha intervistato Marco, Presidente di: "Crescita difficile in Italia per le grandi aziende; l’espansione internazionale è la chiave, con aperture in Spagna e Sud America" Marco, Presidente di, in occasione dell'evento 18° Transatlantic din