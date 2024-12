Lapresse.it - Dopo i 30 big tiene banco lista esclusi e valzer co-conduttori

I cantanti big del Festival di Sanremo 2025 sono lievitati da 24 a 30, viste le numerose candidature. Il direttore artistico Carlo Conti ha ammesso di aver ascoltato più di 200 canzoni prima di scegliere gli eletti. Tra glinon mancano nomi gettonati come Al Bano – che addirittura aveva presentato tre brani (seconda bocciatura consecutivaquella dell’anno scorso di Amadeus) – Arisa, Alex Britti, Amedeo Minghi, Enrico Nigiotti, Madame, Fausto Leali, Riccardo Cocciante, Massimo Di Cataldo, Debora Iurato, Sfera Ebbasta. Non ci sono neanche Blanco e Tiziano Ferro che Conti aveva sperato di avere. Un altro nome che è circolato alla vigilia è quello di Tommaso Paradiso, ma il diretto interessato ha tenuto fede al fatto di non amare il Festival specificando subito di non avere presentato la candidatura.