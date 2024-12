Pisatoday.it - Divertente sul serio - Concerto degli auguri 2024

Il tema deldal titolosulè la musica che diverte: un viaggio nello spazio e nel tempo per esplorare i vari modi in cui la musica è stata declinata per ridere, ironizzare, prendere in giro. Certa musica descrittiva, una necessaria tappa all'opera buffa.