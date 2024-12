Laprimapagina.it - “Discover II” è il nuovo album di Zucchero “Sugar” Fornaciari in concerto nel 2025 ad Ancona, Bari, Torino, Padova e Roma

Milano. È uscito in fisico e in digitale ilII” diche rivisita brani iconici del repertorio musicale italiano e internazionale che più ha amato nella sua vita, reinterpretandoli con il suo inconfondibile stile.«”II” è la seconda parte del mio progetto di cover – ha sottolineato l’artista – Quando ho concluso il primo “” mi sono reso conto che c’erano ancora tante canzoni che mancavano all’appello. Così, insieme a Max Marcolini, abbiamo iniziato a lavorarci, e da lì sono nati anche i due adattamenti in italiano».Composto da 13 brani nella versione standard, “II” è in formato cd, doppio vinile e digitale e, in esclusiva sullo store di Universal Music Italia, in formato cd autografato e in doppio vinile arancione autografato; la versione box deluxe in tiratura limitata e numerata è disponibile in esclusiva sullo store di Universal Music Italia e contiene il triplo vinile giallo trasparente e il cd deluxe: entrambi contengono i 13 brani della versione standard e 5 bonus track.