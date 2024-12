Lapresse.it - Disabilità, Mattarella: “L’affermazione dei diritti è misura della civiltà di un popolo”

Il 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale delle persone con. Per l’occasione Sergioha lanciato un messaggio: “deidelle persone condi un. Questa giornata offre l’opportunità per valutare il cammino sin qui percorso dalla Repubblica nella applicazione dei principi di eguaglianza dei cittadini, sanciti dalla Costituzione“, ha detto il presidenteRepubblica.: “Per l’attuazioneriforma ci vuole impegno e coordinamento delle istituzioni”“La Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 ha posto le basi per un nuovo approccio, riconoscendo che la comunità è, troppo spesso, in ritardo nell’accogliere le diversità. La riformacondizionein Italia, con il suo focus sulla vita indipendente, sui progetti personalizzati e sull’inclusione lavorativa, rappresenta un’opportunità preziosa per costruire una società più equa e rispettosadignità di ogni persona”, ha aggiunto il capo dello Stato.