Disabilità Lega Filo d’Oro | Riconoscere diritti persone sordocieche

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In occasione della Giornata internazionale della, la Fondazionedeld'Oro Ets rinnova il proprio impegno nel promuovere l'inclusione, l'autonomia e il pieno riconoscimento deidellecon sordocecità e pluripsicosensoriale, oltre 360mila in Italia (lo 0,7% della popolazione). Una fascia non trascurabile di popolazione, spesso invisibile – riporta .