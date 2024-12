.com - Disabili, Locatelli “Valorizzare ogni persona rende più forti comunità”

ROMA (ITALPRESS) – “Investire sui talenti e le competenze difa crescere le nostree rafforza tutto il Paese. Dobbiamo vedere le potenzialità e non i limiti e cambiare sguardo per passare da un sistema legato al mero assistenzialismo alla piena valorizzazione die al diritto di tutti di vivere una vita partecipata dal punto di vista civile, sociale, politico, ricreativo, sportivo, formativo e culturale”. Così il ministro per letà Alessandraa margine dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone contà (OND), che ha convocato in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone contà. “Dare opportunità alle persone significa migliorare la qualità di vita delle persone stesse ma anche creare economia nelle nostree nel nostro Paese – sottolinea -.