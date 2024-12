Calciomercato.it - DIRETTA Coppa Italia, Bologna-Monza 0-0: super parata di Pizzignacco su Orsolini LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu dino e i biancorossi di Nesta in tempo realeIlaffronta ilin una gara di sola andata che apre il programma degli ottavi di finale diedizione 2024-25. Una sfida tra due formazioni che ambiscono ad essere la sorpresa di questa manifestazione che saràdall’arbitra Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.no e Nesta, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itReduci dal largo successo in Serie A contro il Venezia che li conferma in ottava posizione con una partita da recuperare, i rossoblu di Vincenzono fanno il loro esordio in questa competizione, dove puntano ad arrivare più lontano possibile. I biancorossi di Alessandro Nesta, che invece vengono dai pareggi esterni contro Torino e Como che valgono l’attuale penultimo posto in classifica, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Sudtirol e il Brescia nei turni precedenti.