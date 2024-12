Sport.quotidiano.net - Di Carlo aspetta i primi ’rinforzi’:. Curado e Forte

L’Ascoli attende i suoidue rinforzi. Il Picchio due profili in grado di consentire di alzare il livello di alcuni reparti, come quello difensivo e d’attacco, li ha sempre avuti in casa. Purtroppo la sfortuna e alcune vicissitudini extra calcistiche non hanno permesso loro di poter dare finora l’atteso contributo alla causa. Tutto però probabilmente si risolverà nel giro di qualche settimana. Innanzitutto procede a buon ritmo il programma di recupero che sta riguardando il centrale difensivo. Rimasto fuori per parecchio tempo sarà lui il primo nome in grado di permettere a Didi migliorare la solidità espressa dal pacchetto arretrato. Senza chiaramente nulla togliere ai compagni di reparto che lo stanno sostituendo. Davanti invece con il rientro didopo la squalifica legata al caso scommesse il tecnico bianconero potrebbe immaginare la possibilità di schierare un tandem offensivo di tutto rispetto.