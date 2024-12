Napolipiu.com - Danilo-Napoli, Giuntoli chiude subito: “È il nostro capitano, non si muove”

Il ds bianconero risponde alle voci sul difensore brasiliano. Conte cerca un centrale d’esperienza, Juan Jesus verso l’addio. Ilguarda in casa Juventus per rinforzare la difesa. Gli azzurri avrebbero messo nel mirinocome alternativa a Buongiorno per gennaio, ma la pista sembra già destinata a sfumare.Cristiano, al Gran Galà del Calcio AIC, ha infatti chiuso la porta: “In questo momentoè ile ce lo teniamo stretto. Dietro siamo ridotti ai minimi termini, non abbiamo parlato né con lui né con il”.L’interesse degli azzurri nasce dalla necessità di Conte di avere un centrale d’esperienza. Rafa Marín non convince, mentre Juan Jesus potrebbe tornare in Brasile.garantirebbe leadership internazionale, nonostante l’età e l’ingaggio pesante.