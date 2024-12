Sport.quotidiano.net - Dal campo. Marianucci prenota un posto in difesa. Chance per il duo. Ekong-Solbakken

A seguito del defaticante di lunedì mattina, ieri l’Empoli è tornato inper iniziare a preparare il derby di Coppa Italia di domani sera contro la Fiorentina. E lo ha fatto in un clima di incertezza visto che ancora non erano arrivate le notizie confortanti sullo stato di salute di Edoardo Bove, colpito da un malore durante Fiorentina-Inter di domenica scorsa, ma con l’attenzione necessaria che merita un impegno prestigioso come quello contro i viola. Oltre a Grassi e Fazzini – per il primo si prova ad averlo a disposizione domenica prossima a Verona mentre per il fantasista i tempi sono un po’ più lunghi –, si sono allenati a parte anche De Sciglio, Anjorin e Goglichidze. Il difensore ex Juventus sta smaltendo un risentimento muscolare accusato alla vigilia della gara con l’Udinese e le sue condizioni saranno valutate nell’ultima seduta odierna.