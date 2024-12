Baritoday.it - Dai sacchetti di spazzatura agli ingombranti: fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti, raffica di sanzioni a Noci

Leggi su Baritoday.it

Un monitoraggio costante del territorio, coninstallate e fatte ruotare per stanare gli incivili dell'dei. Illi messi in campo dall'amministrazione comunale dihanno consentito, in sei mesi, di individuare e sanzionare decine di trasgressori.Da marzo.