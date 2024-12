Anteprima24.it - Cultura, pioggia di milioni dalla Regione Campania: a Benevento le briciole rispetto a Salerno

Tempo di lettura: 2 minutiLaapprova il Piano Strategicoe Turismo per 2024 e 2025, impegnando per l’areacomplessivi 106.84di euro del fondo di rotazione. Di questi, ben 5.8vanno al Comune di. La delibera di giunta del 14 novembre, infatti, assegna 3al Teatro Verdi (1,5 all’anno), e altri 2.5a Luci d’Artista (per il 2025). Completano il quadro 300.000 euro per “Eventi turistici di rilevanza internazionale” (2025). Alla stessa voce, al Comune di Napoli vanno 400.000 euro, 200.000 a testa sono dei Comuni di Caserta e, 150.000 euro per quello di Avellino. Inoltre,, Caserta e Avellino ricevono 500.000 euro ciascuna per i rispettivi teatri comunali (spalmati su due annualità).Due(2025) sono indirizzati alla Fondazione Teatro San Carlo, dove siedono, Comune di Napoli e ministero della