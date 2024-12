Lapresse.it - Corea del Sud, revocata legge marziale dopo le proteste

Il presidente sudno Yoon Suk Yeol ha annunciato che la, da lui stesso decretata oggi e poi respinta dal Parlamento, verrà. Yoon ha dichiarato che il suo governo ha ritirato il personale militare che era stato dispiegato e che revocherà formalmente launa riunione di gabinetto, “non appena i membri arriveranno”.Il presidente aveva dichiarato la “d’emergenza”, accusando l’opposizione di controllare il parlamento, di simpatizzare con ladel Nord e paralizzare il governo con attività anti-statali. Yoon aveva fatto l’annuncio durante un briefing trasmesso in televisione, definendo la misura come cruciale per difendere l’ordine costituzionale del paese. Il parlamento sudno aveva però votato in modo contrario per sfidare il presidente Yoon Suk Yeol e revocare immediatamente la sua dichiarazione di