Today.it - Coppa Italia, Fiorentina-Empoli: formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Leggi su Today.it

Un derby sentito, che andrà in scena dopo quanto accaduto ad Edoardo Bove al “Franchi” in occasione dell’ultima sfida di campionato tra i viola e l’Inter. Proprio le condizioni del centrocampista, apparse in via di miglioramento, hanno spinto il club gigliato a dare l’ok per scendere in campo.