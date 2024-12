Inter-news.it - Coppa Italia, da oggi gli ottavi in attesa dell’Inter: partite e diretta TV

Leggi su Inter-news.it

Glidi finale diiniziano, anche se per l’Inter l’appuntamento è fra due settimane con la partita contro l’Udinese. Sono due le sfide in programma stasera.DI FINALEBologna-Monza martedì 3 dicembre ore 18.30 –TV1 e streaming Mediaset InfinityMilan-Sassuolo martedì 3 dicembre ore 21 –TV1 e streaming Mediaset InfinityFiorentina-Empoli mercoledì 4 dicembre ore 21 –TV1 e streaming Mediaset InfinityLazio-Napoli giovedì 5 dicembre ore 21 –TV1 e streaming Mediaset InfinityJuventus-Cagliari martedì 17 dicembre ore 21Atalanta-Cesena mercoledì 18 dicembre ore 18.30Roma-Sampdoria mercoledì 18 dicembre ore 21Inter-Udinese giovedì 19 dicembre ore 21Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (, dagliinTV)© Inter-News.