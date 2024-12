Lapresse.it - Coppa Italia, Bologna-Monza 4-0: emiliani ai quarti

Ilha superato per 4-0 ilnella sfida valida per gli ottavi didisputata allo stadio ‘Dall’Ara’. Reti di Pobega al 32?, Orsolini al 35?, Dominguez al 63? e Castro al 76?. I rossoblù approdano aidove se la vedranno con la vincente della sfida tra Atalanta e Cesena in programma mercoledì 18 dicembre.