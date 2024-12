Coppa Italia 2024 2025 tabellone e accoppiamenti quarti di finale

Leggi su Sportface.it

Ile glideididella, che andranno in scena nel mese di febbraio. Dopo la conclusione delle prime fasi, la competizione nazionale entra finalmente nel vivo con l’entrata in scena delle prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A. Archiviati gli ottavi di, per le otto formazioni rimaste in corsa è arrivato il momento di dare vita a dei confronti di altissimo livello per provare ad accedere alle semifinali che, come al solito, saranno sviluppate in incontri di andata e ritorno, contrariamente aidi. Ecco ile tutti glideidi.ILDEIJuventus/Cagliari vs Empoli/FiorentinaAtalanta/Cesena vs BolognaMilan/Sassuolo vs Roma/SampdoriaInter/Udinese vs Lazio/NapolidiSportFace.