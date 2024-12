Calciomercato.it - Conte risponde a Marotta: “Senza Scudetto non sarà contento. Raspadori titolare contro la Lazio”

La diretta testuale delle parole di Antonioa pochi giorni dalla partita di coppa tra gli azzurri e i biancocelesti: dal turnover al momento del NapoliIl Napoli vince e convince a Torino in campionato e ora è chiamato al doppio impegno con la: lo strano scherzo del calendario. Prima della gara casalinga in campionato, cil’ottavo di finalela squadra di mister Baroni in Coppa Italia. Un dentro-fuori da non fallire.Antonio, allenatore del Napoli (ANSA)La formazione azzurrarimaneggiata in vista dell’impegno di coppa. Spazio a chi è stato meno utilizzato. In particolare occhi puntati sui nomi caldi per il mercato in uscita:in primis, scarsamente utilizzato dal tecnico. Spazio anche a David Neres e Gilmour. Potrebbe esserci una chance per Rafa Marin, mai lanciato in Serie A.