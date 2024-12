Secoloditalia.it - Conte replica alla sceneggiata di Grillo sul carro funebre: “Non ci calpesterai e volteremo pagina”

Leggi su Secoloditalia.it

E’ il giorno della resa dei conti. Une l’innogioia di Beethoven: così Beppesi presenta per il suo messaggio ‘delicato’nazione. Criptico, lungo, un po’ avvelenato e che chiudesua maniera: teatrale. La solita. “Il Movimento è morto ma è compostabile, l’humus che c’è dentro non è morto. Io ho un’idea che vi svelerò dopo, non è finita qui. Se volete andate a votare o andate a funghi, questo Movimento avrà un altro decorso, meraviglioso, che ci siate voi o no”, avverte i militanti. E a questo risponde Giuseppe, che a fine serata, con un video sui social torna a invitare la comunità a votare per dare una svolta: “Questa è una comunità orgogliosa, che non si lascia calpestare da nessuno, che non vuole andar per funghi”.stizzito dopo la provocazione disulQuali sono però i sottotesti dell’idea di? Vuole riprendersi il simbolo dall’associazione presieduta da? Il sentiment, come riferiscono autorevoli fonti all’Adnkronos, sembra andare proprio verso questa direzione, ma ci sarà da aspettare la votazione del fine settimana.