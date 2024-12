Calcionews24.com - Conte: «La Coppa Italia per noi è una possibilità; Marotta? Può dire quello che vuole, ma…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Antonio, tecnico del Napoli, in conferenza stampa in vista della sfida didei partenopei con la Lazio Antonioha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno didel Napoli contro la Lazio. Di seguito le sue parole. BOVE – «Prima di iniziare ci tenevo a nome .