Pordenonetoday.it - Compra un suv elettrico con un assegno falso, scappa verso la Francia: denunciato

Leggi su Pordenonetoday.it

Un cittadino pordenonese aveva messo in vendita il suo suv, un Mercedes EQA 250, su un noto sito di annunci. Poco dopo, a questo annuncio pubb si è palesato un acquirente che, dopo una breve trattativa aveva bloccato la macchina, prendendo appuntamento per venire in città a completare.