Commissione | sì Ddl separazione carriere

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.45 Concluso inAffari Costituzionali della Camera l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge costituzionale per ladelledei magistrati. Via libera al Ddl e mandato al relatore a riferire in Aula. Il provvedimento contiene anche le norme per l'istituzione della Corte disciplinare per le toghe e per il doppio Csm.E' atteso nell'Aula di Montecitorio il 9 dicembre per la discussione generale. Le votazioni dovrebbero cominciare a gennaio.