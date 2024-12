Oasport.it - Combinata nordica, i convocati dell’Italia per Lillehammer: torna Pittin, debuttano le donne

Tutto pronto ain vista della seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di, in programma da giovedì 5 a domenica 8 dicembre. Sulle nevi norvegesi andrà in scena il primo appuntamento stagionale del circuito maggiore femminile, mentre gli uomini avevano già cominciato la corsa per la Sfera di Cristallo in quel di Ruka.Il direttore tecnico azzurro Ivo Pertile ha convocato perotto atleti: Alessandro(al rientro in Coppa del Mondo dopo aver saltato per intero la scorsa stagione causa infortunio), Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Iacopo Bortolas, Domenico Mariotti in campo maschile e Veronica Gianmoena, Daniela Dejori, Greta Pinzani tra lesi appresta dunque are in gara quasi un anno e mezzo dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro rimediata in seguito ad una caduta avvenuta in atterraggio da un salto durante il Summer Grand Prix di Oberwiesenthal ad agosto 2023.