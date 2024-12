Europa.today.it - "Colpo di Stato" in Corea del Sud: il presidente Yoon impone la legge marziale

Leggi su Europa.today.it

IlsudnoSuk Yeol si è presentato a tarda notte davanti alle telecamere dell'emittente YTN per dichiarare l'entrata in vigore della. Senza giri di parole, ilha puntato il dito contro l'opposizione, spiegando che la misura era necessaria per.