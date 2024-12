Infobetting.com - Colonia-Hertha BSC (mercoledì 04 dicembre 2024 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

L’unico ottavo di finale di DFB Pokal che non vede di fronte almeno una squadra di Bundesliga è comunque una sfida tra due nobili decadute a caccia di un posto al sole ma al momento attardate in Bundesliga2, ovveroed Herta Berlino. I Geissboecken di Struber sono al momento sesti in classifica, ad un .InfoBetting: Scommesse Sportive e