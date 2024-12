Romadailynews.it - Cina: lancia nuovo satellite di prova per tecnologia di comunicazioni

Leggi su Romadailynews.it

Xichang, 03 dic – (Xinhua) – Laoggi ha inviato con successo nello spazio unsperimentale per ladelledal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Ile’ statoto da un razzo vettore Long March-3B alle 13:56 (ora di Pechino) ed e’ entrato nell’orbita prevista. Sara’ utilizzato per lesatellitari, radio e televisione, trasmissione di dati e altri servizi.Eseguira’ inoltre test tecnologici correlati. Il lancio ha rappresentato la 549ma missione dei razzi vettori della serie Long March. Inoltre, con questo lancio, il razzo vettore Long March-3B ha compiuto un totale di 100 lanci spaziali, unrecord per il razzo monotipo nazionale, secondo quanto dichiarato dal suo sviluppatore, la China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT) sotto il controllo della China Aerospace Science and Technology Corporation.