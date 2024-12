Romadailynews.it - Cina: intende costruire moderno sistema di circolazione commerciale

Pechino, 03 dic – (Xinhua) – Laha pubblicato un piano per la costruzione di undiche integri i mercati nazionali e globali, colleghi le aree urbane e rurali, allinei la produzione alle vendite e garantisca operazioni efficienti. Il piano, che dovrebbe essere completato entro il 2027, e’ stato pubblicato da nove organi statali, tra cui il ministero del Commercio. Per garantire un completamento tempestivo, il Paese migliorera’ ulteriormente i sistemi logistici e di distribuzione che coprono le contee, le cittadine e i villaggi, e accelerera’ la crescita di nuovi modelli commerciali come l’e-commerce in diretta streaming. Secondo il piano, saranno compiuti sforzi per creare varie piattaforme digitali di servizi per la catena di approvvigionamento e per promuovere una serie di imprese competitive a livello globale nel settore della