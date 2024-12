Metropolitanmagazine.it - Chi è René Benko, mandato d’arresto per il magnate

Poco meno di un anno fa, ilaustriacofondatore del gruppo Signa, era finito sulla stampa internazionale per via di un mega crac di 27 miliardi di euro. Oggi, la Procura distrettuale di Trento ha emesso unnei suoi confronti e di altre otto persone (finite tutte ai domiciliari), tra cui il commercialista bolzanino Heinz Peter Hager e la sindaca leghista di Riva del Garda Cristina Santi.Tra le accuse, alle quali a vario titolo sono chiamati a rispondere politici e imprenditori vi è quella di aver fatto parte, con ruoli e modalità diverse, di un gruppo affaristico in grado di influenzare e controllare le principali iniziative della pubblica amministrazione, soprattutto nel settore della speculazione edilizia in Trentino Alto Adige.si è quindi presentato presso la direzione della Polizia (Polizeidirektion) di Innsbruck a seguito dell’ordine di arresto: è stato ascoltato ma è rimasto a piede libero.