Fanpage.it - “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi è Biglietto D’oro per il secondo anno consecutivo, è la prima volta nella storia

Leggi su Fanpage.it

Il film C'è, esordio alla regia di, è per ilD'oro per le presenze in sala. Per ladeld’oro il primo posto viene assegnato allo stesso film per due anni consecutivi, il 2023 e il 2024: il film infatti tra lo scorso dicembre e il 30 novembre di quest’ha registrato più di 1 milione 730 mila presenze in sala, battendo un nuovo record.