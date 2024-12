Panorama.it - Cdm: approvata la rimodulazione di Irpef, Ires e dell’imposta forfettaria per gli armatori

Leggi su Panorama.it

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in mattinata il decreto legislativo di revisione di.Lo ha annunciato in una nota il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo, che ha aggiunto: “Il provvedimento interviene sulla determinazione del reddito, sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche, con modifiche che interessano le diverse categorie reddituali”.Redditi da lavoro autonomoEntrando nello specifico, il viceministro ha affermato che per quanto concerne i redditi da lavoro autonomo “viene razionalizzata tale categoria reddituale con una sostanziale semplificazione del sistema, avvicinandola a quella del reddito d'impresa. Inoltre, viene introdotta la possibilità per gli studi professionali di aggregarsi in regime di neutralità fiscale. Questa misura favorisce la crescita e la competitività dei professionisti”.