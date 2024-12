Ilgiorno.it - Castenedolo, operaio precipita da 10 metri di altezza: Vittorio Di Monte morto davanti al collega

(Brescia) – Ancora un infortunio sul lavoro con esito mortale in provincia di Brescia. Lunedì pomeriggio a perdere la vita è statoDisessantenne di casa a Borgosatollo. L’uomo,a quanto si è appreso, era al lavoro nella ditta Saldature&Meccanica diquando è caduto da un’di almeno dieci. Dalle prime ricostruzioni sembra che fosse su un cestello elevatore montato su una gru per eseguirne la manutenzione. All’improvviso, per ragioni da chiarire (si ipotizza un movimento brusco del carroponte), ha perso l'equilibrio ed èto nel vuoto. Con lui c’era undi 24 anni, che si è salvato ed è stato portato in Poliambulanza in codice giallo. Di, purtroppo, non ce l'ha fatta.